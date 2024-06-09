توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة الأنبار بالعراق

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة - مصر وجامعة الأنبار - العراق، وذلك في إطار التعاون العلمي والبحثي بين جامعة المنصورة وجامعة الأنبار، بهدف دعم أوجه التعاون والدعم العلمي والبحثي في كافة المجالات.

وقام بتوقيع الإتفاقية من جامعة المنصورة الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، ومن جامعة الأنبار الدكتور عبد الرحمن سلمان عميد كلية التربية للعلوم الصرفة.

شَهد مراسم التوقيع من جانب جامعة الأنبار الدكتور سعيد نايف تركي رئيس قسم الفيزياء - كلية التربية، الدكتور لؤى حاتم رئيس قسم علوم الحياة - كلية التربية، الدكتورهيثم لطيف منسق الإتفاقية.

وشهد مراسم التوقيع من جانب جامعة المنصورة، الدكتور محمد عمرو المسيري أستاذ متفرغ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ومنسق الاتفاقية، يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والإشراف المشترك بين الطرفين لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والبحثية المتاحة للطرفين، من أجل تعظيم الإستفادة من خبرات الباحثين، والإستفادة من الإمكانات البحثية لخدمة كافة المجالات البحثية.

وقال الدكتور شريف خاطر، أن جامعة المنصورة تسعى جاهدة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السُمعة المُتميزة، وجعل مصر قِبلة لتقديم الخدمات التعليمية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، كما يعكس حرص الجامعة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات في مختلف المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الدكتور عبد الرحمن سلمان، عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة العريقة، والتي تحتل مكانة بارزة بين الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية مؤكدا أهمية التعليم العالي باعتباره أحد العوامل المهمة في التنمية الشاملة، وركيزة من ركائز بناء المجتمع الحديث، ورغبة جامعة الأنبار في تعزيز العلاقات مع المؤسسات الجامعية الدولية المرموقة في المجالات العلمية والثقافية والتي تنصب في خدمة وتقدم العراق الجديد.