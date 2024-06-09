رجاء خاص من وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تقدر جهود أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2024 ووقوفهم إلى جانب الأبناء وما يمرون به من ظروف يترقبون فيها حصاد التعب والجهد والسهر مع أبنائهم.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رجاء من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2024 بتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور بالالتزام بعدم التواجد أمام اللجان أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلى المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024 بأن ثقته فيهم بلا حدود في بث روح الطمأنينة لدى الطلاب أثناء الامتحانات وتحقيق أقصى سبل الراحة لهم والتعامل معهم بروح الأبوة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا الإثنين بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية كمواد غير مضافة للمجموع في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، إذ تتضمن جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد.

ويسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

وتوزع أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تمام الساعة التاسعة صباحًا لبدء العد التنازلي لمدة الإجابة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تمثل أحد قضايا الأمن القومي.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحرص الوزارة على متابعة جميع الضوابط والإجراءات لانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2024 لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.