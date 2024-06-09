رسالة أبوية من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 قبل انطلاق الامتحانات بيوم.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 غدا الإثنين بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية كمواد غير مضافة للمجموع في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط لاحتوائها على أسئلة موضوعية فقط.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة طمأنينة لطلاب الثانوية العامة 2024 بأن الوزارة مستعدة للامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

نص رسالة الوزير لطلاب الثانوية العامة 2024

"أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة.. أتوجه إليكم برسالة من القلب قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة كأب وليس كمسئول.

ثقوا في قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، وابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تشتيت أخرى. مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة، فالنجاح في الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقًا بمجرد النجاح في الامتحانات. واعلموا أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والدولة وجميع أجهزتها حريصة على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخروج الامتحانات بأفضل صورة.

وأطالبكم بالحرص على حضور المراجعات النهائية المجانية التي تنظمها الوزارة على مستوى المحافظات، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

أبنائي وبناتي الطلاب..

ضعوا نصب أعينكم النجاح والتفوق، واعلموا أن الاجتهاد هو سبيلكم لمستقبل أفضل، اجتهدوا خلال الفترة الحالية واجتهدوا أيضًا بعد الامتحانات في المجال المناسب لقدراتكم ومواهبكم، وليس المجال المناسب لدرجاتكم في الامتحانات.

زملائي المعلمون المشاركون في امتحانات الثانوية العامة 2024،

ثقتي فيكم بلا حدود في بث روح الطمأنينة لدى أبنائي الطلاب أثناء الامتحانات وتحقيق أقصى سبل الراحة لهم والتعامل معهم بروح الأبوة.

أعزائي السادة أولياء الأمور،

نقدر جهودكم ووقوفكم إلى جانب الأبناء وما تمرون به من ظروف تترقبون فيها حصاد التعب والجهد والسهر مع أبنائكم. نرجو منكم توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، وأتمنى منكم الالتزام بعدم التواجد أمام اللجان أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة 2024."