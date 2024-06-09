ندوة تثقيفية للأئمة والواعظات بالبحر الأحمر

نظمت مديرية أوقاف البحر الأحمر، ندوة تثقيفية بمكتبة مصر العامة، تحت إشراف الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر .

يأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتفعيلا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر .

وحضر اللقاء اللواء حامد أحمد حامد مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات، في حضور الشيخ محمد والي مدير الدعوة والشيخ عبدالباسط عثمان أحمد مدير شئون الإدارات بالمديرية، وفي حضور أكثر من خمسين إمام من أئمة أوقاف البحر الأحمر وعدد من القيادات الدعوية.

ويعد هذا البرنامج هو واحد من البرامج الدعوية المتنوعة، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الأئمة علمياً وثقافياً، والاهتمام ببناء الداعية في كافة المجالات لمواكبة جميع التطورات، ومن خلال هذا البرنامج يتم زيارة معلم من المعالم الأثرية أو السياحية أو الحضارية الهامة بالمحافظة للوقوف على الدور الريادي للدولة المصرية في النهوض بالمجتمع، ومن خلال هذا البرنامج تم زيارة مجمع الإعلام بالغردقة والنادي الإجتماعي وحديقة الأسرة وشركة المياه والشرب والمارينا السياحي، ومستقبلا سيتم زيارة العديد من الأماكن الهامة بالمحافظة .

وحققت وزارة الأوقاف طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبني ومعني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.