ننشر أوئل الشهادة الإعدادية الأزهرية مبصرين ومكفوفين بقنا

تنشر الوفد أوئل الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين والمبصرين، للعام ٢٠٢٤، وذلك بعد اعتماد نتيجة من قبل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م.

فقد حصل ٣٢ طالبا وطالبة على مراكز متقدمة فى نتيجة الشهادة الإعدادية للمبصرين، فقد حصلت على المركز الأول الطالبة حنين محمود محمد محمود، معهد فتيات نجع حمادي، بمجموع ٤٨٨، وحصلت ملك لقمان اسماعيل محمد، على المركز الثاني، معهد فتيات عمر فهمى الإعدادي، بمجموع ٤٨٧، وحصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة براء أحمد حمدي حسن، من معهد فتيات قنا النموذجى الإعدادي بمجموع ٤٨٧، وحصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة فاطمه الزهراء حسانى معهد فتيات نجع حمادي، بمجموع ٤٨٥، فيما حصلت الطالبة فاطمه محمد حسن سليم على المركز الثالث بمجموع ٤٨٦ معهد قنا النموذجى، وحصلت نرمين أحمد فتحى محمد على المركز الثالث مكرر بمجموع ٤٨٦ معهد فتيات ابو مناع بحرى فيما حصلت حبيبه خالد أحمد سيف النصر على المركز الرابع بمجموع ٤٨٥ معهد فتيات نجع حمادي النموذجى، وحصلت الطالبة فاطمة علي مصطفى علي على المركز الرابع مكرر بمجموع ٤٨٥ معهد فتيات نجع حمادي، فيما حصلت الطالبة فاطمة أيمن عبد الحميد الطاهر على المركز الرابع مكرر بمجموع ٤٨٥ معهد قفط الإعدادي للفتيات.

أوئل الشهادة الإعدادية للمكفوفين، فقد حصل على المركز الأول الطالب معاذ محمود حسانى عباس، بمجموع ٤٢٧ معهد حجازة قبلى الإعدادى، وحصلت على المركز الثاني، آيه محمود عبد الرحيم معهد نجع سالم بمجموع ٣٧٢، وحصل على المركز الثالث الطالب محمود محمد ذكى حمدان معهد أبو شوشة بمجموع ٣٧٠ وحصل على المركز الخامس الطالب حازم نصحى محمد عيسى معهد أبو شوشة بمجموع ٣٤٣.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (١٩٤٢٦٣) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٩٢٠٠١)، وبلغ إجمالي الناجحين (١٥٨٥٩٤) بنسبة (٨٢.٦٠%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (٣٥٦٦٩).

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٧٧٦٥٦) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٧٣٤٤٨)، وبلغ إجمالي الناجحين (١٣٣٣٣٣) بنسبة ٧٦.٨٧%، ومن لهم دور ثان (٤٤٣٢١).

وأعرب وكيل الأزهر عن تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر.

محافظ قنا يفتتح مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأبوتشت

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشارع المركز بمدينة أبوتشت جاء ذلك بحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر، وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل.

اوضح محافظ قنا أن افتتاح أعمال تطوير مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمدينة أبوتشت من أجل تغطية كافة المناطق ذات الكثافات العالية من المواطنين، لافتا أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت وتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

فيما أشار مساعد وزير العدل إلى أن تطوير المكتب يأتى ضمن سياسة وزارة العدل الجديدة؛ للتسهيل على المواطنين في إنهاء إجراءات التسجيل وعدم ربطها بضريبة التصرفات العقارية، وحدد وزير العدل 8 نماذج للتسجيل الجديد لأي حيازة، مؤكدا أنه تلك النماذج تنطبق على كل الحالات المنتشرة بين المواطنين سواء وضع يد أو إرث أو عقد بيع نهائي أو عقد ابتدائي.