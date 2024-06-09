محافظ الدقهلية يدشن مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجة

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجه بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة لتصبح 250 جنيه للكيلو بدلاً من 280 جنيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وسط فرحه عارمة من المواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهليه، ووائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية ومسئول المنافذ.

وتفقد مختار، المنافذ الرئيسيه لبيع اللحوم بمدينة المنصورة أمام استاد المنصوره وأمام محطة الأتوبيس الدولية بشارع الجيش والتقي بالمواطنين، واستمع الي آرائهم ومدي رضاهم عن الاسعار المقرره وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة .

وقال المحافظ، خالص التهاني القلبية لأبناء الدقهلية وللشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك أعاده الله علي مصرنا الغاليه بالخير واليمن والبركات

وأكد مختار، على أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطري وجمعية مواطنون ضد الغلاء.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة .