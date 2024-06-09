أسعار السكر اليوم الأحد لدى تاجر الجملة.. المكرر بكام

أسعار السكر اليوم الأحد.. واصلت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق ولدى تاجر الجملة، استقرارًا، وثبت سعر السكر مكرر اليوم عند 30,500 جنيه للطن، خلال تعاملات اليوم.

ووافق مجلس الوزراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.

وسبق أن أكد وزير التموين، علي المصيلحي، بمواصلة الوزارة في صرف السكر الأبيض على بطاقات الدعم التموينية، بواقع كيلوجرام واحد لكل فرد مقيد في البطاقة شهرياً، بحد أقصى 6 كيلوجرامات من السكر عن كل بطاقة، وفقاً للكميات المتاحة في كل منفذ تمويني.

وأشار المصيلحي إلى أنه يمكن صرف كميات إضافية من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهاً للكيلوجرام، بمعدل كيلوجرام واحد لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وكيلوجرامين من السكر للبطاقة التي تشمل 4 أفراد فأكثر.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والسعرية التي تهم المواطن المصري بصورة لحظية، لا سيما أسعار السكر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر السكر اليوم الأحد

سعر السكر المكرر

استقر سعر السكر مكرر اليوم عند 30,500 جنيه للطن، خلال تعاملات اليوم.

وفي السياق ذاته، تستعد الحكومة لوضع حل جذري بخطة سريعة لإنهاء أزمة السكر التي حدثت الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعاره، من خلال ضخ كميات كبيرة من السكر بالسوق مع سعر مناسب لوقف الارتفاع غير المبرر.

كما تستهدف خطة الحكومة زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، والعمل على سد أي فجوة في هذه السلعة، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية و الشركات بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء.

تجديد قرار حظر تصدير السكر 3 أشهر

كما سبق وقررت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

التموين تحدد موعد انتهاء أزمة السكر

وأكد اللواء عصام الدين البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية انتهاء أزمة السكر خلال أسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة.

إنتاج مصر من السكر

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

وفي سياق آخر، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة إجراءات وحلول عاجلة لحل أزمة نقص المعروض من سلعة السكر وزيادة السعر في الأسواق.