محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ ندوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ الخطه النصف سنويه لندوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بالمديريات بمتابعة ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة من خلال وحده تكافؤ الفرص وذلك باشراف ومتابعة الدكتورة هبه البيلي مدير الادارة بالتنسيق والتعاون مع المديرات والاجهزة المعنية في هذا الشأن .ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ادارة تكافؤ الفرص برئاسه دكتورة ايمان السبكى وفي اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020.

وأوضح مختار، أن جهود وانشطة تمكين المرأة بنطاق المحافظة تأتي في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتحقيق اهداف التنمية الشاملة وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل وندوات تستهدف التمكين الاجتماعي والصحي والثقافي للمرأة من خلال منحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن..

ومن جانبها أوضحت الدكتوره هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة الزراعه ووكيل وزارة الاسكان ووحده تكافؤ الفرص بالمحافظه برئاسه استاذه ياسمين مهند لتنفيذ عدد ندوتين بعنوان " اضرار التدخين والادمان وطرق الوقايه والعلاج" بمديريه الزراعه وندوه بعنوان "الوقايه من اورام الثدى واورام عنق الرحم " بمديريه الاسكان واستهدف الندوات السيدات من العاملين بمديريات الزراعه والاسكان لرفع وعى المرأة العامله بعدد من القضايا الاجتماعيه المحيطه بها ورفع وعيها الصحى حتى تتمكن المرأة من التعامل مع المشكلات والقضايا الاجتماعيه والصحيه التى من الممكن ان تواجهها وتواجه اسرتها فى وتوعيتها بطرق الكشف المبكر عن الاورام السرطانيه التى تصيب السيدات والطرق الوقائيه والعلاجيه فى التعامل معها.

وأضافت أن الندوة التى تم تنفيذها شارك فيها بلال شعبان مسئول البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه وعلاج التدخين والإدمان، والدكتورة نجلاء محمود عثمان محاضر من مركز الاعلام التابع للهيئة العامه للاستعلامات، والدكتورة سلمى عماد الدين عبد المنعم مساعد مدير ادارة الرعاية الاساسية بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومنسق المبادرة الرئاسية الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية.