سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد.. الأردب بكام

سعر الذرة الصفراء اليوم الأحد.. شهدت أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق ولدى تاجر الجملة في بعض الأنواع، تراجعاً، بينما استقر سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، حيث ثبت الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة، وتراجع سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,100 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من السلع الأساسية في مصر لأنه يدخل في الكثير من الصناعات مثل: صناعة الأعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى ارتفاع سعر اللحوم والدواجن، ومن خلال المقال التالي نرصد لكم أسعار الذرة الصفراء اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة التي تشغل الرأي العام ويلحث عنها المواطن بشكل مستمر، لعرض كل المستجدات التي تطرأ على الساحة الشرائية، وللوقوف على آخر قيمة سعرية سجلتها الأسواق في كل المجالات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد في الأسواق

سعر الذرة البرازيلي

تراجع سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,100 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما هبط سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 12,100 جنيه.

الذرة الأوكراني

كما هبط سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,000 جنيه.

جدير بالذكر أن الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خصوصًا عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.