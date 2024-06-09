الطيران السعودي: الصالة الدولية الجديدة بمطار الطائف نقلة نوعية في مستوى الخدمات

أكد رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، أن الصالة الدولية الجديدة بمطار الطائف، ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات لأكثر من مليون مسافر، سواء بالنسبة للحجاج أو المعتمرين أو السياح أو المواطنين أو المقيمين.



وقال الدعيلج في مقابلة خاصة مع قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد ، إن الصالة الجديدة تسع أكثر من مليون ومائة مسافر،حيث تبلغ مساحتها حوالي 6400 متر مربع، بها تسع منصات لاستقبال المسافرين، 20 منصة بين القدوم والمغادرة للجوازات، وثلاث منصات للتفتيش وسيور الأمتعة، وكذلك مواقف لطائرات عارضة البدن، حيث سيصبح إجمالي مواقف الطائرات في المطار 13 موقفا، منها ثلاث طائرات تسمى عريضة البدن.



وأشار المسؤول السعودي إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع ، الذي تم تنفيذه خلال 5 أشهر فقط، تبلغ حوالي 200 ألف متر مربع وتسمح بوقوف أكثر من 200 سيارة بالإضافة إلى مساحة خاصة لوقوف الحافلات الخاصة، مؤكدا أن الغرض الأساسي من الإسراع في الانتهاء من هذا المشروع هو دعم موسم الحج هذا العام واستقبال جميع رحلات الحجاج القادمة من مختلف مناطق العالم.

