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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

24.5 ٪ زيادة في أعداد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي عام 2022/2023

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، الإحصائيات السنوية للتعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام (2022/2023) والتي أظهرت زيادة كبيرة في أعداد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي.

وفقًا للتقرير، بلغ عدد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي 38830 خريجًا في العام (2022/2023)، مقابل 31178 خريجًا في العام (2021/2022)، بزيادة بلغت نسبتها 24.5٪.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير انخفاضًا في عدد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي، حيث بلغ عدد الدارسين 109357 دارسًا في العام (2022/2023)، مقابل 117183 دارسًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 6.7٪.

وفي القطاع الخاص، بلغ عدد الدارسين بالتعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني 3638 دارسًا في العام (2022/2023)، مقابل 7003 دارسًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 48.1٪.

وبلغ عدد خريجي التعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 3386 خريجًا في العام (2022/2023)، مقابل 6800 خريجًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 50.2٪.

وتهدف هذه الإحصائيات إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير المهارات البشرية واكتساب خبرات إضافية في مختلف التخصصات.

الجريدة الورقية