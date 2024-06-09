24.5 ٪ زيادة في أعداد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي عام 2022/2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، الإحصائيات السنوية للتعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام (2022/2023) والتي أظهرت زيادة كبيرة في أعداد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي.

وفقًا للتقرير، بلغ عدد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي 38830 خريجًا في العام (2022/2023)، مقابل 31178 خريجًا في العام (2021/2022)، بزيادة بلغت نسبتها 24.5٪.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير انخفاضًا في عدد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي، حيث بلغ عدد الدارسين 109357 دارسًا في العام (2022/2023)، مقابل 117183 دارسًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 6.7٪.

وفي القطاع الخاص، بلغ عدد الدارسين بالتعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني 3638 دارسًا في العام (2022/2023)، مقابل 7003 دارسًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 48.1٪.

وبلغ عدد خريجي التعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 3386 خريجًا في العام (2022/2023)، مقابل 6800 خريجًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 50.2٪.

وتهدف هذه الإحصائيات إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير المهارات البشرية واكتساب خبرات إضافية في مختلف التخصصات.