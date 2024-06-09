"البحوث البيطرية" يكشف عن علامات تشير لسلامة الأضحية

كشف الدكتور رأفت محمد شعبان، رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، عن طرق التفرقة بين الأضحية السليمة والفاسدة، مؤكدًا على ضرورة الكشف على الأضحية قبل شرائها للتأكد من سلامتها وصحتها.

تصريحات عاجلة من معهد البحوث البيطرية

وأشار “شعبان”، خلال هاتفية على قناة “دي إم سي”، إلى أن هناك بعض العلامات التي يمكن من خلالها ملاحظة سلامة الأضحية، موضحًا أنه هناك بعض الخبرات التي يمكن اتباعها للكشف عن جميع عيوب الأضحية.

وتابع معهد البحوث البيطرية: “معرفة رد فعلها على الشخص الغريب، فإذا تراجع للخلف كده هو طبيعي، وإذا كان هذيلًا وغير مكترث بمن أمامه فيجب الكشف عليه”، مؤكدًا على ضرورة فحص الأضحية بالعين المجردة ثم باليد، للتأكد من خلو الحيوان من إفرازات أو التهابات الفم أو الأنف أو الجروح أو التورمات.

وأضاف معهد البحوث البيطرية :"ايضًا فحص فتحات العين للتأكد من أنّ بياض العين رائق ولا يوجد بها اصفرار أواحمرار، ولون الجفون وردي فاتح".