رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

هنأ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024م، كما تقدما بخالص التهاني لجميع طلابنا الناجحين في الشهادة الإعدادية، داعين المولى عز وجل أن يكتب لهم السداد والتوفيق في كل حياتهم.

ومن جانبه أفاد الدكتور «أبو خزيمة» أنه من المقرر تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بديوان عام المنطقة، كما تَقدّم فضيلته بالشكر المشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، بدايةً من العمال والإداريين والمُصححين، وواضعي الامتحانات، وجميع من ساهم في إخراجه بنجاح، وأسد إليهم منه كل تقدير واحترام.

وتعلن منطقة الإسكندرية الأزهرية – بالصور- أوائل الشهادة الإعدادية، ولمعرفة نتيجة طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يرجى الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والاستعلام عنها برقم