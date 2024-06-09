منع بلوجر شهيرة من التصرف في أموالها

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرار بـ منع التيك توكر نبوية أنوش من التصرف في أموالها على خلفية إدانتها في بعض القضايا.

وكانت الدائرة الأولى ب المحكمة الاقتصادية قضت 7 فبراير الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من نبوية جمعة وشهرتها نبوية أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.

تفاصيل قضية أنوش

واتهمت النيابة العامة في أمر الإحالة، "ن. ج." محبوسة، و"ع. م." و"أ. م." في القضية رقم 608 لسنة 2023م إداري المعصرة، والمُقيدة برقم 483 لسنة 2023م جُنح مالية بنشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صورًا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تيك توك، إنستجرام، يوميات أنوشة أبسط خلق الله) صورًا ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم أشرف فرحات المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات أنوش، والتي تمتلك عددا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ..وتم ضبط هاتفي محمول بحوزة المتهمة تم فحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، والتحويلات البنكية من الشركة القائمة على قناتها والتي تشير إلى تربحها ما يعادل ١٠٠٠ دولار أسبوعيًّا



