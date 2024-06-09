محافظ أسوان يكلف مديرية الطرق بالإنتهاء من الأعمال الجارية وفقاً للبرامج الزمنية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولى مديرية الطرق، بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، ليتم بعد ذلك تنفيذ أعمال الرصف، وما يعقبها من وضع اللمسات الجمالية من الدهانات والإنارة والتشجير.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل، أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان نعمل على قدم لإنهاء أعمال الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 92 % ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من إستكمال أعمال الرصف بطريق أسوان / القاهرة أمام مدينة دراو .