"التضامن": 4.7 مليون من الأسر الأولى بالرعاية تستفيد من "التمكين الاقتصادي"

أكد صبري عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في وزارة التضامن الاجتماعي، أن واحد من الملفات المهمة هو ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وهو ملف تتبناه الوزارة وتعمل جاهدة منذ سنوات سابقة على النهوض بها.

تصريحات عاجل من وزارة التضامن الاجتماعي:

وشدد “عبدالحميد”، خلال لقائه عبر شاشة “DMC”، على أن عدد الأسر التي تتلقى الدعم وصلت إلى 4.7 مليون أسرة أي نحو 20 مليون فرد، مما يُكلف الدولة 41 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة في حاجة إلى العمالة والأيادي المصرية للعمل في المشروعات التي تقوم بها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وتابع: “جاءت من هنا فكرة التشغيل، إني أحول الفرد من متلقي الدعم أنه يكون مُنتج”، مشددًا على أن جائحة كورونا أظهرت الفترة الماضية بعض النقاط السلبية التي منها العمالة غير المنتظمة وواجهت الدولة هذا بتقديم كل التسهيلات لتوزيع العمالة على الخدمات المتاحة في الدولة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في وزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف التمكين الاقتصادي الفترة السابقة ضخ أكثر من 4.6 مليار جنيه من برنامج “فرصة” أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الريف المصري لدعم اكثر من مليون شخص.