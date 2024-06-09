الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

"التضامن": 4.7 مليون من الأسر الأولى بالرعاية تستفيد من "التمكين الاقتصادي"

صبري عبدالحميد، رئيس
صبري عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في

أكد صبري عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في وزارة التضامن الاجتماعي، أن واحد من الملفات المهمة هو ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وهو ملف تتبناه الوزارة وتعمل جاهدة منذ سنوات سابقة على النهوض بها.

تصريحات عاجل من وزارة التضامن الاجتماعي:

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية

الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

وشدد “عبدالحميد”، خلال لقائه عبر شاشة “DMC”، على أن عدد الأسر التي تتلقى الدعم وصلت إلى 4.7 مليون أسرة أي  نحو 20 مليون فرد، مما يُكلف الدولة 41 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة في حاجة إلى العمالة والأيادي المصرية للعمل في المشروعات التي تقوم بها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

 

وتابع: “جاءت من هنا فكرة التشغيل، إني أحول الفرد من متلقي الدعم أنه يكون مُنتج”، مشددًا على أن جائحة كورونا أظهرت الفترة الماضية بعض النقاط السلبية التي منها العمالة غير المنتظمة وواجهت الدولة هذا بتقديم كل التسهيلات لتوزيع العمالة على الخدمات المتاحة في الدولة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في وزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف التمكين الاقتصادي الفترة السابقة ضخ أكثر من 4.6 مليار جنيه من برنامج “فرصة” أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الريف المصري لدعم اكثر من مليون شخص.

مواد متعلقة

عمر خيرت ضيفًا ببرنامج "حديث القاهرة".. الليلة

أستاذ زراعة: الجودة كلمة السر في الصادرات المصرية.. "قصة نجاح"

خبير: "المقاومة لم تقع في فخ نتنياهو وتحرير محتجزين انتصار بطعم الهزيمة

نصائح هامة لتجنب الإصابة بضربات الشمس

استاذ الصحة النفسية: بدء امتحانات الثانوية بالمواد غير المضافة للمجموع قرار صائب

أزهري يوضح طرق أداء مناسك الحج

خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر: "جراب" الموبايل "السيلكون" خطر

ناقد فني: "صفعة عمرو دياب للشاب اعتداء على جميع محبيه"
الجريدة الورقية