إلغاء حبس غادة والي وتأييد الغرامة في سرقة رسومات مترو الأنفاق

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، بـ إلغاء حبس مصممة الجرافيك غادة والي 6 أشهر وتأييد تغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها فى مترو الأنفاق دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

إلغاء حبس غادة والي مصممة الجرافيك

شهدت جلسة الحكم في استئناف مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي تغيبها عن حضور جلسة محاكمتها.

وأكد الفنان الروسي كوراسوف، صاحب أزمة رسومات غادة والي: "لم أتوقع أن أحقق هذه الشهرة فى مصر، وقد علمت بما حدث فى رسومات محطة المترو وشركة المياه الغازية".

وأضاف الفنان الروسي في أقواله: ليس لى أى معارف فى مصر ولكن منذ بداية الأزمة وهناك من المصريين يتواصلون معي، وهناك عدد كبير من المصريين أرسلوا لى الصور التى كانت فى محطة مترو الأنفاق وتلقيت تعليقات مختلفة عن سوء استخدام اللوحات وهناك ما يشككون فى الرسومات وكنت أرد عليهم".

الفنان الروسي: والي أدخلت لوحاتي على الكمبيوتر وقامت بتغيير بعض ملامحها

وأوضح: "غادة والي لم تحسن من استغلال لوحاتي وقامت بإدخالها على جهاز الكمبيوتر وقامت بتغيير بعض ملامحها وبهذا أساءت لها، ولا يوجد هيئات أقوم بتسجيل لوحاتي بها ولكن عندما أنشر هذه اللوحات على الإنترنت تصبح هذه اللوحات ملكي.

وأشار الفنان إلى أنه: "لا يوجد تسجيل للوحات فى أمريكا وهناك شركة فى أمريكا أقوم من خلالها ببيع لوحاتي وأنفق على نفسي وأسدد ضرائبي، وهذه اللوحات ملكي وفقا لحقوق الملكية الفكرية".

ولفت إلى أن: "هناك لجنة فى وزارة الثقافة الروسية مسئولة عن تسجيل اللوحات أو الرسومات بها ولكن منذ وقت طويل توقفت عن ذلك"، مؤكدا: " مصر أقدم حضارة على وجه الأرض، وهى أساس للثقافة الأوروبية، والفن المصري أثر على كل الفنانين".

وعن اتهام غادة والي له بسرقة الحضارة المصرية، علق: " للأسف غادة والي خبرتها صغيرة فى الحضارة المصرية واتهامها لي بسرقة الحضارة المصرية أمر مضحك، وغادة والي معرفتها بالحضارة المصرية ضعيفة، وضئيلة".

وتابع: "أعتزم القيام ببعض الإجراءات القانونية وسأوجه خطابا رسميا لشركة المياه الغازية لمقاضاتها، ولم أتواصل مع غادة والي بأى صورة من الصور ولا أى أحد من طرفها، وهذا الأمر سيتم حله عن طريق الممثل القانوني الخاص بي، ويجب حل الأزمة عن طريق القضاء للحصول على حقي المادي بالتعويض المالي".