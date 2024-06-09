أسعار الأعلاف بتعاملات اليوم الأحد لدى تاجر الجملة وفي الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم الأحد.. شهدت أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الأحد لدى تاجر الجملة والأسواق المحلية، تباينا، في أغلب الأنواع، بالرغم من تراجع أنواع أعلاف أخرى، وثبتت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن نحو 39,500 جنيه.

جاء ذلك في ظل ترقب الأسواق موجة تصحيح سعرية بعد تحرير سعر الصرف حيث استقرت أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفتره الحالية بعد تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء وإعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن الخامات المستوردة.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة الأسواق المصرية، لا سيما أسعار الأعلاف والتي شهدت تذبذبا اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الأحد

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 39,500 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما ثبت سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 10,000 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

كما ثبت أسعار كسب العباد 36% نحو 15,800 جنيه.

الدي دي جي

وظلت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، ثابتة عند 18,000 جنيه.

سعر طن العلف التسمين

بادي تسمين سوبر 23%

كما سجلت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» استقرارًا نحو 22,000 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا ليصل سعر الطن إلى 21,900 جنيه.

ناهي تسمين سوبر 19%

كما ثبت سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» لنحو 21,800 جنيه.

بادي نامي 21%

وسجل سعر طن علف «بادي نامي 21%»، استقرارًا ليصل سعره إلى 21,700 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.