إفتتاح مقر الشهرالعقاري بمدينة دشنا شمال قنا عقب تجديده

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأحد، أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا شمال قنا.

جاء ذلك بحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار علي انور رئيس محكمة دشنا و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل.



وقال محافظ قنا، إن افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق المطور من ضمن الخدمات الاجتماعية التي تحرص الحكومة المصرية علي تقديمها للمواطنين بصورة جيدة وذلك بالتعاون بين وزارة العدل والمحافظة.

جانب من الافتتاح

وأشاد بجهود وزارة العدل لإنشاء وتطوير مقرات جديدة لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمى فى سبيل التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.



وفد وزارة العدل يزور قنا

واستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، و المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، والوفد المرافق لهم .

وذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من مقرات الشهر العقاري، ومن المقرر أن يفتتح المحافظ ووفد وزارة العدل، اليوم الأحد، من بينها فرع جديد للشهر العقاري بمجمع الألومنيوم الصناعي.

وقد أشاد محافظ قنا بدور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين.

وأشار إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

وقال مساعد الوزير، إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.