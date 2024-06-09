إزالة تعديات البناء المخالف وتطبيق القانون على المتعديين بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينيه، بإزالة قواعد وسملات وأعمدة مسلحة عى مساحة 2 متر تقريباً طولي بناحية جمعية مفارق عثمان التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة للبناء (خلاطة / سياره تريلا فردي)، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت رئاسة مدينة القرين إزالات فورية لعدد 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن عن غرفة بالدبش ٥٠ متر وأسوار ٢٠ متر بمنطقة الإسداوى بالقرين، وغرفة على مساحة ٣٠ متر على الطريق الحربى مدخل المدينة، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وكذا إزالة حالة تعدي على جسر ترعة قمري بالقرين على مساحة ٦٠ متر خارج الحيز العمراني عبارة عن غرفتين وحمام ومطبخ، فضلاً عن إزالة غرفة على مساحة ٢٥ متر بجوار ترعة السعدية بالقرين عبارة عن غرفة بالطوب الابيض، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتصدت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، لحالة تعدٍ لشدة خشبية لسقف دور ثالث علوي بالوحدة المحلية بكفر أبراش، وتم فك الشدة الخشبية والحديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بإزالة صبة أعمدة دور رابع بمنطقة القومية بدون ترخيص، وتم فك الشدة الخشبية وإزالة الأعمال المخالفة، وإتخاذ الاجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، وجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.

وأوضح إنه تم رفع كافة إشغالات المحلات المخالفة بالقطع السكنية بالاحياء 16و12 بمنطقة أبني بيتك، كما تم رفع اشغالات الباعة الجائلين أمام مولات الحي 16 ومنطقة الأندلس، كما تم إزالة الاستحوازات العشوائية وحظائر الطيور بالقطع السكنية بالمجاورة 59 بالحى 8، كما تم رفع اشغالات الباعة الجائلين بالأحياء 29و 30، مع المتابعة اليومية المستمرة بمنطقة الأردنية وصيدناوي والموقف الإقليمي الجديد.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.