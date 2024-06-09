مواهب كورال القدرات الخاصة على المسرح الصغير بالأوبرا.. غدًا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر لفصل كورال ذوي القدرات الخاصه تدريب وقيادة ميرفت فريد همام، يقام في الثامنة والنصف مساء غدٍ، الاثنين، بالمسرح الصغير، وذلك ضمن فعاليات الثقافة المصرية.

يضم البرنامج مختارات من أجمل الاغانى العربية منها ( ع الدوار ،يحكى أن ،سلمولى علي مصر ،يا بلدنا يا حلوه ، انت مصرى ،ماشربتش من نيلها، بيسألونى مصر بالنسبالك ايه ،اصحى يا دنيا ، يا صباح الخير ،جيرة وعشرة ، ياوحشنى رد عليه،القريب منك بعيد ،دوارين،ساعات بشتاق،بينا نعيش،علي ايدك ،ياريحين للنبي الغالي ).

أداء " ستيفين روماني ، حسن طاف ،على فرج، ماري مجدى ،مانويلا خالد، اميره محمد،مروان احمد ،حنين سامح ،اصاله نصار ، صفاء محمد ،لبني محمد ،فرج محمد ،محمد زهيري ،هيلانه ،عبد الرحمن هشام ،فريده اسلام ،تاليه محمد ،كنزي محمد ،سلوان محمد ،داليا عطيه ،محمد مصطفي ،اميره عزت ،مريم طارق ،جاسمين طارق ، بسمه ثابت ،عز الدين سامح ، محمد ايمن ،مصطفي عبد الرحمن".

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.