بـ25 طعنة.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الحامل

قررت محكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار سامح عبدالله، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بـ 25 طعنة بالسكين إلى جلسة 23 يونيو القادم.

محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الحامل في الغربية

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع جريمة قتل بقرية الراهبين دائرة مركز سمنود، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز سمنود.

وتبين مصرع سيدة، وتدعى رانيا صلاح الدين عبد الله قاسم، 27 عاما، حاصلة على بكالوريوس ألسن، على يد زوجها سمير ونيس البهي، ويبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في الأعمال الحرة، إثر نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، وأقدم الأخير على إثرها بإنهاء حياة المجني عليها بطعنها 25 طعنة بسلاح أبيض -سكينا- ثم ذبحها.

وتبين من التحريات، أن المتهم متزوج من المجني عليها منذ عام، وأن المجني عليها كانت حاملا، وحدثت خلافات بينهما أسرية؛ أقدم الزوج على إثرها على إنهاء حياة زوجته طعنا وذبحها وهي حامل حتى فارقت الحياة.

وكشف أمر الإحالة ان المتهم في 24 نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة سمنود محافظة الغربية قتل زوجته رانيا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيضين "سكينين" وما أن واتته الفرصة وظفر بها بمسكن زيجتها التقط أحد سلاحيه وأنهال عليها طعنًا بعنقها وصدرها وبطنها وأنحاء بدنها حتى أعوج طرفه فاستل الآخر ووالى طعنها، قاصدًا بذلك قتلها، فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.