عمر خيرت ضيفًا ببرنامج "حديث القاهرة".. الليلة

يحل الموسيقار عمر خيرت، ضيفا على برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، في حلقة اليوم الأحد، على قناة القاهرة والناس، ويكشف عن حكايات وأسرار شخصية يحكيها لأول مرة، وماذا كانت تفعل والدته في شرائط الكاسيت.

الموسيقار عمر خيرت

ويكشف الموسيقار عمر خيرت خلال حواره عن سبب بكائه في ليلة من الدقي حتى وصوله إلى جاردن سيتي، كما يتحدث عن تجربته في عالم التمثيل والسينما.

ويذاع برنامج "حديث القاهرة"، في تمام التاسعة مساء وتقدمه الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس خلال يومي السبت والأحد، ومع الإعلامي إبراهيم عيسى خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.



وكان قد كشف الموسيقار عمر خيرت، عن شروط حضور حفلته فى قصر عابدين، يومي ٧ و٨ يونيو من الشهر الجاري.

وأكد عمر خيرت من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام قائلًا: “نظرًا لموجة الحر الشديدة سوف يتم السماح للضيوف بعدم التقيد بالزي الرسمي، وذلك بعدما كان من أول شروط حضور الحفل هو الالتزام بالملابس الرسمية”.

وحضر عدد من نجوم الفن والإعلام، حفل الموسيقار عمر خيرت المقام حاليًا بـ قصر عابدين.

وجاء من أبرز الحضور للحفل، الإعلامية سهير جودة، والفنانين: هشام عباس، شريف سلامة وداليا مصطفى، رانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور، أحمد زاهر، نانسي صلاح، محمد أنور.