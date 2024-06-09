محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الإنتهاء من طلبات التصالح

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأحد، مقدماً خالص التهاني القلبية لأبناء الدقهلية وللشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وأكد المحافظ، أن الإعداد والتجهيز للعمل هو سر النجاح والتفوق فبدون تنظيم جيد لن يكون هناك نهوض بمنظومة العمل والمؤسسة وهذا لن يتحقق إلا بالعمل كفريق واحد .

ووجه مختار، بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره لرفع كافة المخلفات وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة استعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح القديمة المقدمة من المواطنين والبدء في تلقي الطلبات الجديده وفحصها طبقاً للقانون الجديد لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء من خلال التنسيق مع مديرية الزراعة وكافة جهات الولاية بالمتابعة والإزالة الفورية لأي تعدي يتم علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ، بالمرور علي كافة المنافذ والمحال العامة والمولات التجارية لضبط الأسعار وحماية المستهلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .

وأكد المحافظ، إننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات .

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات شملت الموافقه علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 2000 متر مربع تقريباً بمركز ومدينة المنزلة لصالح جامعة المنصوره لإنشاء مستشفي أورام.

وتمت الموافقة علي إنشاء مدرسة ثانوي عام باسم الدكتور السعيد عوض الحسيني علي مساحة 22 قيراط تقريبا ومدرسة متميزة للغات علي مساحة 20 قيراط تقريبا بنفس الموقع تبرع .