وزارة العمل تختتم برامج تدريب مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل بأسوان

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، مجموعة من البرامج التدريبية المجانية على بعض المهن المطلوبة في سوق العمل داخل المحافظة ، بمركز تدريب مهني المحمودية ، ومنها مهن : صيانة أجهزة التبريد والتكييف ، وصيانة الشاشات ، وتركيب كاميرات المراقبة والدش ، و برمجة الريسيفر ، وشبكات الحاسب الآلي ، تلك البرامج استهدفت الشباب الراغب فى الحصول على فرص عمل لائقة من سن ١٨ حتى ٤٥ عام.

وأيضاً طلاب التعليم المزدوج قسم شبكات ، طبقا للبروتوكول الموقع مع مديرية التربية والتعليم وجمعية المستثمرين بأسوان ، البرامج تضمنت جوانب نظرية وعملية، وكذلك زيارات عملية لمواقع خارجية خاصة لطلبة التعليم المزدوج وممارسة جانب الصيانات بشكل عملي ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل.

يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى توفير مزيد من برامج التدريب للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى والمهن المستحدثة ، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المهن للحصول على فرص عمل مناسبة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، إن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وعلى المهن المستحدثة ، وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المحلية والدولية لتوفير مزيد من البرامج للشباب وفق أحدث الأساليب العالمية المستخدمة فى التدريب من حيث المناهج والاختبارات.

وأضاف مدير المديرية ، أنه سوف يتم استكمال تنفيذ حزمة من التدريبات بمركز المحمودية في الفترة المقبلة ، مع جهات شريكة لدعم استمرار تنفيذ الخدمات التدريبية بالمركز طوال العام ، كم قدم المتدربين الشكر والتقدير لوزير العمل ، ولجميع القائمين على العملية التدريبية ، على ما استفادوا منه خلال فترة التدريب بشكل عملي ، وتلقيهم التدريبات على أيدي نخبة ممتازة من المدربين ، وعن امتنانهم لحرص المركز على متابعتهم بعد إتمام التدريب ، ومع المدربين من خلال مجموعات التواصل لتقديم المشورة الفنية لهم وفرص العمل المتاحة وعلى كل ما يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد.