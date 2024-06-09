ضبط 12000علبة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، حملات تموينية مكثفة على أسواق قري ومدن المحافظة، تحت إشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية، والتي تمكنت من ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر، و100 عبوة منظفات ومواد غذائية منتهية الصلاحية، ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة بمركز شبراخيت.

وبمركزى ايتاى البارود وحوش عيسى تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام، وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية ،وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، و17 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، و11مخبز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و مخبزين تصرفا فى 350 شيكارة دقيق بلدى مدعم ،كما تم تحرير 15 محضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم نظافة أدوات العجين، وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط 12000 علبة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، و36 كجم جبنة رومي و2 طن نشا مجهولة المصدر ،بالإضافة لضبط 8 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز تصرف في 73 شيكارة دقيق بلدي، ومصنع ملابس يدار بدون ترخيص وبه ألف قطعة ملابس و15 توب قماش، ومصنعين بلاستيك يدارا بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.