أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق والمصنع

أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. شهد سعر حديد التسليح والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد من أرض المصنع والأسواق المصرية، ارتفاعًا، وسجل حديد عز نحو 41150 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 61 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39350 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 528 جنيهًا.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار حديد التسليح إلى زيادة في تكلفة العقارات، مما يؤثر على سوق العقارات في مصر، ويؤثر سعر الحديد بشكل كبير على القطاع البنائي والاقتصادي بشكل عام، لذلك يهتم الكثير بمعرفة آخر تحديثات لأسعار الحديد في جميع المصانع والشركات المصرية، وجاءت أسعار الحديد اليوم بالتفصيل كالآتي:

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كل أنواع السلع وأسعار العملات العربية والأوروبية والدولار، وأسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، لا سيما أسعار الحديد والأسمنت الذي نحن بصدده الآن، والذي جاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد

تشهد أسعار حديد التسليح في مصر تراجعا ملحوظا، مع انخفاض سعر الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف، لتقدر خسائر طن الحديد بنحو 20 ألف جنيه في النصف الأول من 2024.

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 39350 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 528 جنيهًا.

سجل حديد عز نحو 41150 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 61 جنيهًا.

سعر حديد السويس يسجل 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 41000 جنيه.

حديد بشاي يسجل 41000 جنيه.

سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تختلف أسعار الأسمنت من شركة إلى أخرى، وهذه الأسعار تعكس الوضع الحالي في سوق مواد البناء المصري، والتي تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، وفيما يلي أسعار أبرز شركات صناعة الأسمنت:

- سعر طن أسمنت الرمادي 2157 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 33 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

- سجل سعر طن أسمنت النصر 1920 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.