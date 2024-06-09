وزارة العمل تنظم ندوة حول أهداف السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية للعاملين بمقر شركة مصر العليا للصناعات الدوائية "يو بي فارما" بمحافظة أسيوط، تحت عنوان "أهداف ومبادئ وتشريعات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث"، وذلك بمشاركة وحضور عدداً من الجهاز الإداري والعاملين والفنيين بالشركة.

وتناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الهامة تلك التي تتعلق بضوابط واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي بدأتها المديرية ومكاتبها بهدف التوعية والعمل على نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل والإنتاج بالمحافظة، فضلاً عن العمل على الحد من المخاطر ، والأضرار المحتمل حدوثها داخل بيئة العمل، علاوة على حماية العنصر البشري والممتلكات من تلك المخاطر من باب أولى وأسبق، والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار تلك المنشآت في ضوء أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والقوانين ذات الصلة.

وقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات، بضرورة العمل والسعي دوماً نحو نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وذلك بغرض حمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة و المحتمل وقوعها داخل بيئة العمل، فضلاً عن توفير مناخ عمل آمن ومستقر يرفع من معدل الإنتاجية ويشجع على جذب الاستثمارات.

وأضاف مدير المديرية إلى أن تلك الندوات يُجري تنفيذها تحت إشراف ومتابعة شخصية منه، مضيفاً في الوقت ذاته على أهمية النظر بعين الاعتبار إلى أهمية صقل وتنمية مهارات العاملين بتلك المنشآت فيما يتعلق بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وضوابط قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في ذات الصدد ، وحاضر في الندوة الكيمائية نسرين طه مدير مكتب تفتيش الفتح للسلامة والصحة المهنية.