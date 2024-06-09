وزارة العمل تنظم ورش حول عمل التغيرات المناخية على العمال والمنشآت بالشرقية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية فعاليات ورش عمل السلامة والصحة المهنية ، التي نظمتها بالتنسيق مع شركة "روكال للعزل والصوف الصخري"، على مدار يومين متتاليين بمقر الشركة ، بمدينة بلبيس ، بحضور 50 من مسؤولي السلامة من العاملين بكبرى الشركات بقطاع الصناعات الهندسية ، و مفتشي السلامة بمديرية العمل.

والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات والورش التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا"، والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بكافة محافظات الجمهورية ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وتهدف تلك الورش لتأمين بيئة العمل بقطاع الهندسة ، مع التركيز على التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل في القطاع الهندسي.

وتضمنت الفعاليات عرض لخطة الإخلاء من مسئول السلامة الأول بشركة روكال العالمية ، وفيلم تسجيلي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة المهنية ، وعدة محاضرات وأبحاث وجلسات علمية متخصصة تناولت التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل و سلامة وصحة العاملين، وإجراءات والسيطرة المنفذة بشركة روكال للعزل والصوف الصخري ، وكيفية التحقيق في الحوادث ولجان التحكيم، وكيفية إعداد خطط الطوارئ والإخلاء ، وكذلك تبادل الدروع بين مديرية العمل وشركة روكال ، وتقديم شهادات التقدير لفريق عمل السلامة بالمديرية والشركة والسادة المشاركين بأعمال الورش.

وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك الورش تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للحماية من المخاطر التي تهدد بيئات العمل المختلفة ، والحفاظ على الأرواح والممتلكات والمترددين ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وتوعية المنشآت وأصحاب الاعمال والعمال بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف مدير المديرية ، أن الورش تضمنت كلمة للدكتور كمال الدسوقي رئيس مجلس الإدارة بشركة روكال للصوف والعزل الصخري اعرب فيها عن خالص تقديره للدور الرائد لوزارة العمل ومديرياتها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،كما أثنى على التعاون الوثيق بين طرفي العملية الإنتاجية (الحكومة وأصحاب الأعمال ) في توفير بيئة عمل آمنة والتي تعد ركيزة أساسية للحفاظ على العمل والإنتاجية المستدامة للإستثمار في مجال الإنسان.

كما أكد على ضرورة وجود منظومة سلامة توفر التدريب على خطط الإخلاء والطوارى، وتنفيذ عدد من نماذج المحاكاة للإخلاء للتعامل في حالة الأزمات والكوارث.

وأفاد مدير المديرية، فى كلمته التى تناول فيها شرح لهدف المبادرة لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذا" لتوجيهات القيادة السياسية ، للحد من الاصابات والحوادث والامراض المهنية بالمنشآت الصناعية ، مثمناً جهود وزارة العمل لتبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للمواطن المصري وتوفير بيئة عمل آمنة كما أهدى خالص شكره لمجلس إدارة شركة روكال لحسن تعاونهم المخلص ولاستضافتها الكريمة بفعاليات الورش المنفذة ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" بالشرقية.

كما ألقت المحاضرة الاولى باليوم الاول بالورش المهندسة إيمان محمد كمال مهندس السلامة بمديرية العمل بعنوان: التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل وسلامة العاملين ، والمحاضرة الثانية ألقاها الدكتور عبدالله محمد صابر مدير الجودة بشركة روكال ، بعنوان : التغيرات المناخية وإجراءات والسيطرة المنفذة بالشركة ، كما ألقى الدكتور محمد أحمد السويدي إستشاري جراحة العظام ورئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي الطبية المحاضرة الثالثة بعنوان :التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة العاملين ، أما محاضرات اليوم الثاني قدمتها المهندسة المهندسة سحر محمد من الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بوزارة العمل بعنوان : التحقيق في الحوادث ولجان التحكيم ، وخطة الطوارئ والإخلاء.

وشملت التوصيات والمقترحات فى ختام الورش على عدة نقاط منها ضرورة تطبيق طرق مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية على بيئات العمل المختلفة ، اولاً سياسة التخفيف تتضمن استبدال مصادر الطاقة الغير متجددة في الشركات والمصانع بمصادر طاقة نظيفة ومتجددة مثل استخدام الطاقة الشمسية لإضاءة الهناجر وصالات الإنتاج ، ثانياً سياسة التكيف وتتضمن عمل تقييم مخاطر مجمع للحد من آثار التغيرات المناخية على صحة وسلامة العاملين عن طريق معايير التحكم التالية : التوعية والتدريب لجميع العاملين بمخاطر التغيرات المناخية على صحة وسلامة العاملين ، وزيادة التهوية في الأماكن المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة ، وتبنى سياسة تدوير العمالة في أماكن العمل ذات درجات الحرارة المرتفعة ، وعمل فترات راحة لشرب المياه في أماكن مخصصة ذات مظلات للوقاية من اشعة الشمس ، وتوفير مصادر مياة للشرب في جميع أماكن العمل ، والتوعية الدائمة لمشرفين خط الانتاج بضرورة ملاحظة العمال أثناء العمل والتنبيه لظهور أعراض الإجهاد الحراري التي تم التعرف عليها في ورشة العمل في محاضرة آثار التغيرات المناخية على صحة وسلامة العاملين واتخاذ الاجراءات اللازمة لإسعاف العامل كما تم توضيحها في ورشة العمل ، ثالثاً : تنفيذ مزيد من الندوات المتخصصة في قطاع الهندسة ، رابعاً : إعداد كتيب عن الإجراءات الاحترازية وبيئة عمل آمنة بقطاع الهندسة .