وزارة العمل تناقش خطط العمل وتفعيل بروتوكولات التعاون بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، عدة اجتماعات تنظيمية وتنسيقية مع موجهى مناطق العمل التابعة للمديرية ، وذلك بديوان عام المديرية ، لبحث ومتابعة مستويات الآداء داخل مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل التابعة لكل منظمة عمل ، ووضع الحلول للمعوقات والمشكلات التى تواجه كل مكتب ، لتفعيل دوره فى آداء المهام المنوطة به فى خدمة المواطنين والمجتمع ، والتجهيزات ، وظروف العمل.

كما جرى وضع الخطه السنويه للتوجيه ، ومراجعة الخطه المقترحه للتوجيه ، ومناقشتها لتنفيذها خلال الفتره القادمة ، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات المنظمة للتوجيه ، وكذلك الاجتماع التنسيقى الاول مع أصحاب الأعمال وذلك بمقر شركة أدخنة الصعيدى بالمنطقة الحرة بشبين الكوم تمهيدا لانطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص من ذوى الهمم وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الإجتماعى.

وذلك لاستكمال جهود الدولة نحو تمكين ودمج كافة الأشخاص من ذوى الاعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من خطة الحكومة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق مصر الرقمية عن طريق نشر خدمات التأهيل والتدريب وخلق المزيد من فرص العمل من خلال إتاحة منصة إلكترونية للتوظيف على شبكة الإنترنت للربط بين البلدين الأشخاص ذوى الاعاقة وأصحاب الأعمال والجهات المعنية بتقديم كافة الخدمات من تدريب وتأهيل وتوظيف.

يأتي ذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة لتطوير آداء المكاتب والمناطق التابعة لها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى كافة المهام المنوط بها تأديتها من توفير فرص العمل اللائقة ، وعمليات التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية لمتابعة تطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وكذلك عمليات التدريب المهنى لتأهيل الشباب للإلتحاق بسوق العمل.

وقال سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتفعيل الدور الذي تقوم به مديريات العمل ومكاتبها التابعة فى المحافظات ، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وفق منظومة العمل الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة لتسهيل مهام العمل المنوطة بالمكاتب ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة للتأكد من تطبيق أحكام القانون ، والمتابعة المستمرة لمستويات آداء تلك المكاتب وتذليل العقبات والمشكلات التي تواجهها.

وأضاف مدير المديرية أنه حضر اللقاء كريستينا إبراهيم مدير إدارة الرعاية ، وزينب سويد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ، وجرى التأكيد على بذل كل الجهد لتحقيق الأهداف المنوطة بالمديرية ومكاتبها بكل دقة وإتقان ، كما جرى الاستماع لمشكلات كل مكتب ،والأوضاع في المكاتب من حيث المفتشين والتجهيزات ، وظروف العمل وتم وضع الخطة السنوية للتوجيه.

كما جرى تنظيم اجتماع تنسيقي لمناقشة الخطة للعام المالى الجديد فى إطار بروتوكول التعاون مع جامعة المنوفية ، وكذلك وضع آلية للتعاون لتنفيذ بنود جديدة منها مستوى المهارة للحرفة معاً خلال الفترة القادمة، بحضور كلا من : وكيل كلية الهندسة ، والدكتور أحمد رئيس مركز الخدمة العامة ، وأسماء الخرباوى مدير إدارة بحوث العمالة ، وزينب سويد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

وأكد مدير المديرية خلال الاجتماع على أن المديرية تسعى دائما للتطوير المستمر لمواكبة التطور الاقتصادى السريع وان الحاجة للتطوير ضرورية ، وخصوصا فى أداء قياس مستوى المهارة من خلال مراكز الخدمة العامة بالجامعه، تفعيلا لبروتوكول التعاون مع الجامعة ، ومساهمة فى النهوض بمستويات أبناء المحافظة من العاملين أصحاب المهن ليكونوا واجهة مشرفة لنا بالخارج والداخل.