طب بشري سوهاج تناقش"أساسيات مكافحة العدوى وجودة الرعاية الصحية"

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة تحرص علي عقد العديد من ورش العمل والندوات والفعاليات التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والطلاب بكلية الطب البشري لتخريج أطباء مميزين وعلي درجة كبيرة من الخبرة والمهارة والكفاءة العالية، التي تمكنهم من تحمل مسؤولية التصدي للمشاكل الصحية في مجتمعهم للوقايه منها والسيطرة عليها وتجنب عواقبها ومضاعفاتها.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمبة البيئة، ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية قام بتنفيذ ندوة عن اساسيات مكافحة العدوي وجودة الرعاية الصحية " استهدفت الأطباء المقيمين وطلاب الكلية من الفرق الدراسية المختلفة.

وأضاف الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري انه شارك بالندوة الدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحاضر بها الدكتورة أسماء نصر الدين حمدون استاذ الميكروبولوجي الطبية والمناعة ومسؤول التدريب واستشاري بفريق مكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية، والدكتوره إيمان سلامة استاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية.

ومن جانبه أوضح الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ان الندوة تناولت مناقشة عدد من الموضوعات أهمها الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوي وجودة الرعاية الصحية وأهميتها، كما تم مناقشة مخاطر مهنة الطب وكيف يحمي الطبيب نفسه منها و المخاطر القانونية لمهنة الطب وكيفية تعامل الأطباء معها ، والمخاطر النفسية والأسرية وكيفية الوقاية من تلك المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها الطبيب أثناء تأدية عمله.