الرصيف لم يعد للمشاة.. قاطني القاهرة بنددون بحالة العشوائية بالشوارع العامة

الرصيف حق للمشاة، مبادرة أطلقتها محافظة القاهرة منذ سنوات، لاستعادة حق المواطنين في السير على الأرصفة في أمان بعيدًا عن حركة سير السيارات حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم من الحوادث، وذلك من خلال رفع الإشغالات عن الأرصفة من خلال حملات الأحياء ومتابعة عدم عودتها.

وبعد مرور عدة سنوات عادت أرصفة العاصمة تنتهك من جديد، ليسلب حق المواطنين مرة ثانية، حتى أصبحت الأرصفة غير صالحة للسير عليها، وهو ما أعاد الخطر على حياة المواطنين لاضطرارهم السير في نهر الطريق مما يعرقل الحركة المرورية ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

واشتكى آلاف المواطنين قاطني محافظة القاهرة من حالة العشوائية التي عمت الشوارع العامة والميادين، وانتشار "التوكتوك" بالشوارع العمومية، والذي أصبح يعبر الطريق من فوق الرصيف في مشهد غير آدمي على الإطلاق، إذ تشكل تلك الظاهرة مشهد غير حضاري لتفجرها الكبير بالأحياء كافة الراقية منها قبل الشعبية.

وليس هذا فحسب، بل وإقامة الأكشاك وجلوس البائعين على الأرصيف، وبالتالي عدم وجود مساحة لمرور المواطنين من فوق الرصيف.