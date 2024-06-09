بنك قناة السويس يفتتح أحدث فروعه في مدينة العلمين الجديدة

افتتح بنك قناة السويس أحدث فروعه بمدينة العلمين الجديدة في إطار إستراتيجية البنك التوسعية بشبكة فروعه وتقديم خدماته المصرفية المتميزة للعملاء في مختلف أنحاء الجمهورية ليصل بعدد فروعه إلى 51 فرعاً.

يأتي إفتتاح الفرع الجديد تأكيدًا على إلتزام بنك قناة السويس بدعم التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة الواعدة، وتعزيز تواجده كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري، لتقديم الخدمات البنكية للمواطنين وكافة المؤسسات والهيئات والشركات العاملة بمدينة العلمين الجديدة.

ويتميز فرع العلمين الجديدة بتصميمه العصري ، ويتضمن مساحات واسعة ، بالإضافة إلى تقنيات حديثة تساعد في تحسين تجربة العملاء.

يوفرالفرع الجديد جميع الخدمات المصرفية التي يحتاجها العملاء، بدءًا من الخدمات المصرفية مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع والشهادات ، وصولاً إلى الخدمات والمنتجات الرقمية الحديثة التي تتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة في أى وقت عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول بأعلى معايير الحماية والتأمين الإلكترونى .

وقال عاكف المغربى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك يتبنى خطة توسعية لتغطية مختلف محافظات الجمهورية، حيث يستهدف البنك في الفترة القادمة إفتتاح العديد من الفروع الجديدة، بما يدعم توجهات البنك المركزي المصري للوصول لكافة شرائح المجتمع.

أضاف أن البنك يحرص على تزويد فروعه الجديدة بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل، في إطار خطة البنك التي ينتهجها للتطوير والميكنة معتمداً على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات المصرفية ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن البنك يسعى بجانب التوسع في الفروع الجديدة، إلى زيادة إنتشار ماكينات الصراف الآلي وتطوير خدماتها لتلبية احتياجات العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالي القدرة على إستقطاب شرائح جديدة والتوسع في المناطق غير المشمولة مصرفياً.أعلى النموذج