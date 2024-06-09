الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

مي عبد الحميد تتفقد وحدات إسكان متوسطي ومحدودي الدخل بمدينة بدر

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعي الإسكان المتوسط والإسكان محدود الدخل بمدينة بدر، يرافقهما المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز.

واستهل مسئولو الإسكان زيارتهم لمدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات إسكان متوسطي الدخل بموقع 44 عمارة بها ١٠٥٦ وحدة شمال الحي الرابع، حيث بلغ متوسط نسبة التنفيذ في العمارات 62.5%، ومن المقرر الانتهاء من العمارات نهاية العام الجاري.

كما تفقد مسئولو الإسكان موقف تنفيذ وحدات إسكان متوسطي الدخل لموقع ١٧ عمارة بها ٤٠٨ وحدات سكنية، شمال الحي الرابع، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 47.8%.

وتابع مسئولو الإسكان موقف تنفيذ وحدات محدودي الدخل بأماكن متفرقة بمنطقة 100 فدان بالحي الرابع ، منها موقع 14عمارة وبه 360 وحدة، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 35%.

ووجه المهندس أمين غنيم، بدفع الأعمال بالمشروع، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.

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