رئيس جهاز الشروق يتفقد خزان مياه شرب جديد.. صور

تفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز، مشروع الخزان الإستراتيجى الجديد لمياه الشرب بمنطقة الإسكان العائلى، لمتابعة المرحلة النهائية للأعمال التجهيزية اللازمة لدخول الخزان الخدمة، والقضاء على مشاكل ضعف ضغوط المياه بقطاع شرق المدينة.

وأوضح عبدالمقصود، أن المرحلة الحالية تتمثل في اختبار ملء الخزان، والذى تصل سعته إلى 5000 متر مكعب ليسهم عند تشغيله فى اكتمال مشروع الاتزان الهيدروليكى الخاص بتوزيع حصص المياه على مناطق قطاع شرق بصفة عامة، ولا سيما فى تحسين الضغوط بمناطق العائلى والأحياء المجاورة، ويتبع الاختبار الحالى مرحلة التعقيم، ليبدأ بعدها التشغيل الدائم للخزان .

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس محمد السيد عبدالمقصود، البدء فى تنفيذ مشروع صيانة الطرق لقطاعي شرق وغرب بالمدينة، موضحاً أن المشروع سيسهم فى إعادة الشىء لأصله بطبقة الأسفلت، وذلك بمواقع قطعيات توصيل المرافق المستحدثة مثل الغاز الطبيعى، علاوة على صيانة الأرصفة من تثبيت البلدورات، أو الإنترلوك وكذا اللوحات الإرشادية التى تحتاج للصيانة .

وأشار إلى أن خطة العمل تستهدف حالياً الطريق الفاصل بين الإسكان القومى ومنطقة النوادى وبعض مجاورات الحى الأول، يتبع ذلك استهداف المحاور والطرق الفاصلة بين الأحياء المختلفة، مؤكداً تواصل دعم قطاع الطرق حرصاً على السلامة العامة وتوفير شبكة طرق آمنة تيسر الانتقال بين أحياء ومناطق مدينة الشروق .

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ الآن تطوير جزيرة الطريق بمحور العمارات الواقع بالطريق الفاصل بين مناطق العمارات من الأولى حتى الخامسة وإسكان الشاب الـ70مترا، وذلك بطول 4 كيلو مترات، حيث يتم حالياً تنفيذ الجزيرة بمتوسط عرض حوالى 4 أمتار وتحتوى على أحواض للزراعة والتجميل بقلب الجزيرة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الأعمال تشمل أيضاً رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية من إعادة الشىء لأصله لأى قطعيات بطول المحور أو أى قطاع يوجد به تهالك للطبقة بخلاف استهداف ذات الأعمال لأرصفة المشاة على اتجاهى المحور.

ووجه رئيس الجهاز، الشركة المنفذة خلال متابعته للأعمال بالتنفيذ على الوجه الأمثل والالتزام بالبرامج الزمنية للأعمال وسرعة الانتهاء تيسيراً على رواد الطريق .