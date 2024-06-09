مكرونة بالصلصة والمشروم.. تحمي من السرطان وغنية بالبروتين

مكرونة بالصلصة والمشروم من الوصفات الشهيه التي تتميز بمذاق لذيذ وفوائد عديدة، حيث يحتوي المشروم على نسبة عاليه من البروتين مثل اللحم، كما يحمي الجسم من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

مكرونة بالصلصة والمشروم

مكرونة بالصلصة والمشروم

المقادير

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- المشروم : كوب (طازج ومفروم شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صوص المكرونة الجاهز : علبة

- مكرونة : عبوة (مسلوقة)

طريقة التحضير

سخني قدر على النار، وأضيفي زيت الزيتون والزبدة، ثم أضيفي المشروم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

أضيفي البصل وقلبي، ثم نكهي بالملح والفلفل وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي صلصة المكرونة، وخففي النار، وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك المكونات.

أضيفي المكرونة المسلوقة على الصلصة الساخنة وقلبي لبعض دقائق.

قدمي المكرونة ساخنة.

فوائد تناول المشروم

يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف والموجودة في المشروم يعرف باسم بيتا جلوكان، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة، ونظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

مضاد للسرطان

يلعب المشروم دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بأنواع من السرطان، مثل سرطان الرئة وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة المكافحة للشوارد الحرة في الجسم، بحسب المعهد الوطني للسرطان.

خفض كولسترول الدم

للمشروم له دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين، والوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يعد المشروم غذاء خالي من الدهون أو الكولسترول ومصدر للألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن، ومن المعروف الدور الذي تلعبه الألياف الغذائية في تخفيض نسبة الكولسترول الضار (LDL) ورفع مستوى الكولسترول الجيد (HDL).

تقوية العظام

يحتوى المشروم على فيتامين مهم لبناء خلايا الجسم والحفاظ عليها، ويدخل في تركيب العظام والأسنان، كما يعد المشروم مصدر للكالسيوم وفيتامين د.

الوقاية من فقر الدم وعلاجه

تناول المشروم بين حين لآخر على تعويض نسبة الحديد وتعويض النقص في الجسم عن طريق تناول بعض الأغذية التي تعد مصدر له.

فوائد المشروم للحامل

ينصح بتناول المشروم أثناء الحمل، لغناه بحمض الفوليك، الذي يساعد على حماية الحامل من التعرض للإجهاض والولادة المبكرة، بالإضافة إلى الحماية التي يوفرها للجنين ضد الإصابة بالعيوب الخلقية.