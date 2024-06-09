انشاء متحف للمرأة المصريه  داخل متحف الحضارة

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، وبحضور عضواته وأعضائه ، هدف الاجتماع الى مناقشة جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية.

وقد بدأت الدكتورة مايا مرسي الاجتماع بتقديم خالص التهاني الى الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، لحصوله علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024، والى السفيرة وفاء نسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لفوزها فى انتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2025 – 2028.

واستعرضت الدكتورة مايا الخطة المستقبلية للمجلس والتي تتضمن انشاء متحف المرأة المصرية تنفيذاً لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية تكريم المراة المصرية مارس 2024 ، لافتة أن متحف المرأة المصرية سوف يتم انشائه داخل متحف الحضارة وعلى مساحة ٣٠٠٠ متر.

و أضافت رئيسة المجلس أنه جارى العمل على تخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" بالمتحف المصري الكبير، والخاصة بالسيدات اللاتى يتم تدريبهن فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية، كما أشارت إلى ان المجلس بصدد انشاء وحدة لمساندة السيدات عند تسجيل العلامات التجارية الخاصة بهن، بالإضافة إلى توسع المجلس في تكوين مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي بكافة محافظات الجمهورية وتعزيز الشمول المالي للمرأة.

وأشادت رئيسة المجلس بالدور المحوري الذي يقوم به المرصد الإعلامى بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القلينى في رصد صورة المرأة بالدراما والبرامج والاعلانات.



