بدء جلسة استئناف غادة والي على حبسها بتهمة سرقة لوحات الفنان الروسي

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسة الحكم في الاستئناف المقدم من مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

استئناف غادة والي علي حبسها

ووجهت النيابة العامة لـ غادة والي، مصممة الجرافيك والمتهمة بسرقة رسومات لوحات الفنان كوراسوف، تهمة سرقة لوحات فنية والاعتداء على حقوق الملكية الخاصة للفنان الروسي، ووضعها داخل مترو الأنفاق.

وحول اللوحات المسروقة، قالت غادة والي في التحقيقات، إن شركتها تقدمت للحصول على مناقصة لعمل رسومات على جدران محطات المترو، وبالفعل حصلت على المناقصة، نافية سرقتها للرسومات محل التحقيقات.

وأوضحت مصممة الجرافيك غادة والي أنها تعاقدت على عمل رسومات داخل محطات كلية البنات والعباسية وهليوبوليس وباب الشعرية وألف مسكن.

حبس غادة والي مصممة الجرافيك 6 أشهر

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بحبس غادة والي مصممة الجرافيك 6 أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.