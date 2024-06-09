السيطرة علي حريق بمزرعة مواشي في الفيوم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق شب بمزرعة مواشي، بعزبة نجيب عريان التابعة لقرية العدوة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمزرعة للمواشي، بعزبة نجيب عريان، التابعة لقرية العدوة، بمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والأسعاف، وتم إخماد النيران والسيطرة علي تاحريق، ولم يسفر عن اي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق لقى استورجي بالفبوم مصرعه على يد جارة , طعنه عدة طعنات بآلة حادة سكين، بسبب خلافات ماليه بمساكن الصيفية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اول بورود اخطار من مرفق إسعاف مستشفي الفيوم، يفيد ورود بلاغ بمقتل شاب طعنا بآلة حادة سكين بمساكن الصيفية بالمنطقه الصناعيه التابعة لمركز اول الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعىخالد ابو حفيظه 32 عسنة ويعمل استورجي طعنا بآلة حادة سكين على يد جارة، وذلك بسبب خلافات ماليه بينهما، بمساكن الصيفية بالمنطقه الصناعيه بدائرة القسم، وقد سلم المجني عليه نفسه إلى قسم شرطة اول الفيوم.

واعترف المتهم بأنه لم يكن يقصد قتله ولكن الغضب أعمى بصيرته وتملك الشيطان منه وسدد طعنات للمجني عليه حتى أوقعه قتيلا في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة والتى امرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتولت التحقيق.