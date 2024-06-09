نصائح هامة لتجنب الإصابة بضربات الشمس

علق الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، عن ارتفاع درجات الحرارة وحالة الطقس وموجة الحار الشديدة التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، موضحًا أن درجات الحرارة التي نشهدها هذه الأيام ليس معتادا، ودرجات الحرارة في شهر أغسطس لم تصل إلى هذه القيم المرتفعة.

نصائح تحميك من التعرض لضربات الشمس

وأضاف "حتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن التعرض لأشعة الشمس هذه الأيام خطر مقدما نصائح للحماية من التعرض لضربات الشمس تتمثل في عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

ونصح أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، المواطنين بارتداء كاب فوق الرأس أو شمسية للحماية من هذه الأشعة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون حتى لا تمتص أشعة الشمس، منوهًا بأنه لابد من ضرورة وجود زجاجة مياه بشكل دائم مع كل شخص ينزل في هذا التوقيت حتى يعوض فقدان السوائل التي تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد على أهمية التغذية الصحية السليمة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكة.