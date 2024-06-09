قرية «شبرا بلولة» قلعة زراعة الياسمين تستعد لإنطلاق أنشطة التنمية البشرية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز كفر الزيات، قطور، المحلة وبسيون.

جاء ذلك خلال جولته الصباحية التي قام بها لمتابعة استعدادات قرية «شبرا بلولة».. قلعة زراعة وصناعة الياسمين لانطلاق أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن فعاليات المرحلة الثانية لحياة كريمة.

وتفقد المحافظ، مدرسة شبرا بلولة الابتدائية المشتركة ومركز شباب شبرا بلولة لإقامة عدد من فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي والتي تتضمن (قوافل صحية وعلاجية شاملة، قوافل بيطرية ، قوافل لتنظيم الأسرة، مساعدات اجتماعية وعينية، محو أمية، أنشطة تمكين اجتماعي، أنشطة رياضية، دورات وتدريبات، ارشاد زراعي، مكافحة وعلاج الإدمان )، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم .

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تقتصر فقط على إنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية، بل تهتم فى المقام الأول بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا، ولذلك تحرص المحافظة على تكثيف تلك الأنشطة والفعاليات.

الجدير بالذكر ان محافظة الغربية قد بدأت فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي للمرحلة الثانية حياة كريمة من 1/5/2023 وقامت المحافظة في مركز قطور بتوفير 5905 فرصة عمل ، كما قامت بتنفيذ 37 قافلة متنوعة بإجمالي 25102 مستفيد ،(19 قافلة طبية ،17 قافلة بيطرية ،توزيع مواد غذائية على 120اسره وتوزيع مساعدات ماليه على 558 حالة ) بالإضافة الى استكتاب ۳۹٦ فرد ،قافلة تعليمية لطلبة الثانوية العامة بإجمالي ۳۱۷ طالب، أختبار ٩٥٨ مواطن ونجاح ٨٦٩.