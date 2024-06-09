غرفة العمليات المركزية تتابع اللمسات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

أعلنت غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية، انتهاء استعداداتها لإنطلاق مارثون الثانوية العامة غدا الاثنين داخل نحو 31 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، خلال اجتماعه مع رؤساء لجان الثانوية العامة بحضور سامي فضل وكيل المديرية على تجهيز اللجان الامتحانية وتزويدها بالمقاعد المناسبة ووسائل التهوية وذلك لتهيئة المناخ الملائم لطلبة الثانوية العامة لاداء امتحاناتهم .ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية تعليق المظلات خارج اللجان ووضع المتاريس الحجرية والحواجز الحديدية لتأمين محيط اللجان .

ويؤدي غداً الاثنين طلاب الثانوية العامة الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدي الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، فيما يؤدي الامتحان في مادتي الاقتصاد والاحصاء يوم الاربعاء على أن يتم البدء في امتحانات المواد الأساسية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في 22 يونيو المقبل وتستمر الامتحانات حتى منتصف يوليو القادم .

وتتم الامتحانات داخل 31 لجنة بالإسماعيلية موزعة على 8 إدارات تعليمية لاستقبال نحو 9 آلاف و 955 طالب وطالبة بشعبتي العلمي علوم ورياضة والادبي .



وطالب وكيل الوزارة رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وشدد بحيري، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد وكيل الوزارة، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا ، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

واستعرض وكيل الوزارة، كافة جزئيات عمل رئيس اللجنة وسرد العديد من الأخطاء والمواقف التي قد يقع فيها رئيس اللجنة، وسبل التصرف الصحيح، والتعامل حيال تلك المواقف، والتنبيه على مجموعة من التنبيهات والنقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار

وكلف الدكتور محمد بحيري، رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به ( البابل شيت ) مؤكداً على ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً استعداداً لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان و تفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية .