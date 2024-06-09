مياه الأقصر ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أثناء اجتماعه بكل إدارات وقطاعات الشركة أن استعدادات العيد تشمل العديد من القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة والتى تعمل على مدار ٢٤ ساعة بشكل متواصل حيث يتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى.

ومنها قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والصيانة والتشغيل والشبكات والتطهير ومنظومة عمليات الخط الساخن حيث تشمل متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر.

و متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكل المحطات داخل المحافظة، وغرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ تعمل علي مدار الساعة، حيث تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن من أنظمة العمل وأجهزة الاستقبال والاتصال خلال ال 24 ساعة مع تكثيف العمالة خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.



والتأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفة مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن لجميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.



وإجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات ومتابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ومحولات الديزل فى حال انقطاع الكهرباء.



وأضاف أنه يتم متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي والتنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة استعداد السيارات والمعدات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما تم التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى انسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.

كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنيه ( غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة ) والإبلاغ الفورى لإدارة التوعية والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة،

و زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر، والمحاسبة فى حال التكرار.

والتواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.

وناشدت الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ لغرفة عمليات الخط الساخن 125

فى حال حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه على الرقم المجاني 125 من أى هاتف محمول – أو أرقام 0952282406 – 01147999752