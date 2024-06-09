طلاب الأدبي يؤدون إمتحان الجغرافيا بالثانوية الأزهرية

يواصل طلاب الثانوية الازهرية بمحافظة الإسماعيلية اداء امتحاناتهم للاسبوع الثاني على التوالي حيث يؤدي طلاب القسم الادبي بالثانوية الازهرية اليوم الأحد الامتحان في مادة الجغرافيا وذلك في امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٣/ ٢٤ والتي تستمر حتى ١٥ يوليو المقبل تتخللها اجازة عيد الأضحى المبارك.

وتشهد لجان معاهد الإسماعيلية الأزهرية إجراءات أمنية مشددة لتأمين سير العملية الامتحانية. وادى امس السبت طلاب القسم العلمي الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية وسط حالة من الهدوء .

وقام الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية بجولة تفقدية بعدد من اللجان لمتابعة سير العملية الامتحانية.

واكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته لتلقي أي استفسارات، ولإزالة أى عقبات تعوق العملية الامتحانية للشهادة الثانوية بشكل فوري.

وعقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية اجتماعا برؤساء وأعضاء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، بحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي، على التجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتنفيذ التعليمات الوارده من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة التزام الجميع بمهام عملهم، على أكمل وجه، فيما يخص امتحانات الثانوية الأزهرية، و وشدد فضيلته على ضرورة مطابقة البيان العددي للطلاب مع العدد المدون على مظاريف أسئلة البوكليت، مطالبًا بضرورة التركيز والدقة والالتزام بالتعليمات المقررة للعملية الامتحانية وخاصة في تسليم مظروف أسئلة البوكليت لرئيس ووكلاء اللجنة دون غيرهما ومن يخالف ذلك سيتم إحالته للمساءلة القانونية.