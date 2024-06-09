التقليل من ري النباتات في الظهيرة.. نصائح للمزراعين لخطر التعرض للشمس

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتجاوز 48 درجة مئوية على المحافظات الحدودية خلال الأيام القادمة.

أوضح الدكتور القياتي أن مصر تمر بموجة شديدة الحرارة استمرت أكثر من أسبوع، وأن هذه الموجة ستستمر خلال إجازة عيد الأضحى.

تشير التوقعات الأولية إلى أن أيام العيد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث قد تصل درجات الحرارة العظمى على المحافظات الجنوبية إلى 47 درجة مئوية.

اقترح الدكتور القياتي بعض الحلول للتغلب على ارتفاع الحرارة، مثل طلاء جبال العالم باللون الأبيض.

شهر بؤونة يضرب الأمثال في شدة حرارة:

ووفق الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إنه يضرب شهر بؤونة الأمثال في شدة حرارة، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان، ممّا يُسبب زيادة خطر التعرض للشمس المباشرة ، وتُصبح أشعة الشمس أشدّ حرارة وتركيزًا، ممّا يُؤدّي إلى زيادة معدلات البخر والرطوبة، ويزداد فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار بشكل ملحوظ، ممّا يُؤثّر على صحة الإنسان والنباتات، وتُصبح الرطوبة الحارة مرتفعة، ممّا يُؤدّي إلى انتشار الأمراض الصيفية.

نصائح للحفاظ على السلامة:

ووفق فهيم فأنه يجب تجنب التعرض المباشر للشمس، والتقليل من تواجدك في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة، وارتدي قبعة وملابس خفيفة اللون، وشرب الماء والفاكهة بكثرة للحفاظ على رطوبة جسمك، والتقليل من ريّ النباتات خلال فترة الظهيرة، وأضف الفولفيك ونترات الماغنسيوم إلى ماء الري، وتجنّب الأطعمة الدسمة والمخللات والحلويات، واعتمد على نظام غذائي صحيّ غنيّ بالخضروات والفواكه.