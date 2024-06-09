خبير سياسات دولية: المقاومة الفلسطينية لم تقع في فخ نتنياهو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار الشركة المتحدة، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي مارقة خارجة عن القانون الإنساني والدولي، ولا تحترم الإرادة الدولية لأنها مدعومة بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتظاهر بأنها تسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة، ولكن على الأرض الواقع تدعم الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، كما حدث في مخيم النصيرات أمس.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود محتجزين إسرائيليين مع المقاومة الفلسطينية تمثل ورقة للتفاوض، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية لم تقع في الفخ الذي حاول نتنياهو أن يجرها إليه، وهي قتل المحتجزين وبالتالي تخسر القضية أمام العالم.

وأشار إلى أن تفكير دولة الاحتلال مبني على بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب المنقسمة، الذين أجمعوا على فعل واحد وهو قتل مزيد من الفلسطينيين الأبرياء بأي دافع.