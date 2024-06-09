إعلان أسماء الأوائل في الإبتدائية الأزهرية بالإسماعيلية

البنين يحصدون المراكز المتقدمة في الإبتدائية الأزهرية بالإسماعيلية

المعاهد النموذجيه تحصد المراكز الأولى بامتحانات الشهادة الابتدائية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

أعلن فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2023/2024، وقال ان المعاهد النموذجيه حصدت نحو 90٪من المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة .فيما استحوذ البنين على اغلب المراكز الأولى على مستوى المحافظة .

وقدم رئيس الادارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف بالإسماعيلية التهنئة لجميع الطلاب، متمنيًّا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم، وجاءت المراكز حيث حصد الطالب عمر بن عبدالعزيز سعيد،من معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي على المركز الأول، والطالب عبدالرحمن محمود من معهد آل نوح النموذجي على المركز الثاني، فيما حصد الطالب عبدالله تيمور من معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي على المركز الثالث، وحصلت الطالبة أريج محمد محمد فراج، من معهد آل نوح الابتدائي النموذجي على المركز الرابع،فيما حصد الطالب معاذ جبالي أحمد، من معهد آل نوح النموذجي على المركز الخامس،كما حصد الطالب فارس أحمد محمد منة معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي على المركز السادس،وحصد الطالب آدم وليد محمد من معهد آل نوح النموذجي على المركز السابع، وحصدت الطالبة حبيبة محمود أحمد من معهد التل الكبير الابتدائي على المركز الثامن كما حصد الطالب مصطفي رامي محمد من معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي على المركز التاسع، كما حصل الطالب محمد رامي محمد، من معهد آل نوح النموذجي على المركز العاشر، وحصل الطالب حمزة حسن محمد، من معهد علي أبو حسين على المركز الأول كفيف.