الأحد 09 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس دون اعتقالات فجر اليوم

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، المنطقة الشرقية في نابلس، ومخيم بلاطة، وقريتي مادما، وعصيرة القبلية، وفقًا لـ"وفا".

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وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، ومخيم بلاطة، ونشرت القناصة فوق أسطح المنازل، حيث دارت مواجهات، تخللها إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، والصوت.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن جنود مشاة اقتحموا عددا من المنازل، وقاموا بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها داخل المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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