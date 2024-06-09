الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية.. تعرف عليها

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات تقديم التظلم على النتيجة ولاسيما بعد ظهورها في بعض المحافظات، آملين في الحصول على بعض الدرجات لإضافتها إلى المجموع.

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وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تقديم التظلم للشهادة الإعدادية:
يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.


يُحدد الطالب المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.


تسديد الرسوم الخاصة لكل مادة وقدرها 35 جنيهًا.


التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد.


يتم تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.


يحضر الطالب وولي أمره في الموعد المحدد لمراجعة الإجابات وكتابة الملاحظات إن وجدت على عملية التصحيح في كل مادة.


بعد فترة انتهاء التظلمات يتم مراجعة الملاحظات الخاصة بكل طالب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


يتم تحديد موعد للرد على التظلمات من خلال الإدارة التعليمية، وتعديل النتيجة حالة قبول التظلم ووجود مستجدات في الدرجات.

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