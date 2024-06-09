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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قبل ملاقاة غينيا بيساو .. ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره غينيا بيساو في تمام السابعة من مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب 24 سبتمبر بعاصمة غينيا لحساب الجوله الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهله لكأس العالم 2026.

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ويأتي المنتخب الوطني في الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بعد خوضه ثلاث لقاءات خلال المجموعة التي يأتي ترتيبها كالتالي..

1- منتخب مصر 9 نقاط
2- غينيا بيساو 5 نقاط 
3- بوركينا فاسو 4 نقاط 
4- سيراليون 4 نقاط
5- إثيوبيا نقطتان
6- جيبوتي دون نقاط.

وحقق المنتخب الوطني الانتصار على جيبوتي ثم سيراليون واخيرًا بوركينا فاسو ثنائيه لهدف مساء الخميس الماضي.

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